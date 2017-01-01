Вночі на залізничному вокзалі Києва невідомі у військовій формі побили ромів

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Родина Ріти Пастурми, яку побили на вокзалі в Києві

Люди у військовій формі побили ромів, вимагали документи, обшукували та забрали гроші

В ніч на середу, 24 травня, у Києві на групу з 30 осіб, що складалася з ромів, угорців та українців, було скоєно напад невідомими людьми у військовій формі. Ця група осіб національних меншин мала намір від’їхати на Закарпаття. Невідомі побили людей та відібрали у них кошти.

Як повідомив кореспонденту «Главкома» президент «Конгресу ромів України» Петро Григориченко, о 23 годині 23 травня йому на мобільний зателефонували представники ромської спільноти і повідомили, що їх побили на центральному залізничному вокзалі Києва невідомі люди у військовій формі. «Ця група людей з 30 осіб, що складалася не тільки з ромів, а й угорців та українців, їхала з Києва на Закарпаття. Люди у військовій формі побили їх, вимагали документи, обшукували та забрали гроші. Серед побитих є вагітна жінка», - розповів Григориченко.

За його словами, о 23:25 він здійснив дзвінок за номером 102. Виклик прийняв Маков Микола. «Але поліція не приїздила довго. Тому я через деякий час здійснив ще кілька разів телефонних дзвінків на 102», - продовжує президент «Конгресу ромів України».

Григориченко стверджує, що вночі вже 24 травня побиті люди таки написали заяви до поліції про здійснення на них нападу.

«Я пізніше мав телефонну розмову з одним із нападників. І під час цієї розмови з’ясував, що це ГО «Безпека життя». Бо цей чоловік представився членом цієї організації, щоправда, свого імені та прізвища не назвав», - зауважує Григориченко.

У групі побитих є учасники прес-конференції в прес-центрі «Главкома» - Ріта Пастурма з родиною, - які за день до побиття розповідали про те, як напередодні «Євробачення» було спалено їхнє житло та здійснено незаконний збір відбитків пальців у всіх мешканців стихійного поселення в Дарницькому районі Києва.

Дивіься запис цієї прес-конференції:

Родина Пастурми внаслідок спалення помешкання перебувала на Закарпатті. Після прес-конференції вони разом з іншими особами поверталися з Києва.

«Я хочу зазначити, що після прес-конференції в «Главкомі» родина Пастурми поїхала в офіс Української Гельсінської спілки з прав людини, яка представляє інтереси потерпілих під час пожежі. УГСПЛ передала цій родині гуманітарну допомогу. Коли вони виходили з офісу, який знаходиться в житловому будинку на Подолі, із сумками, то їх затримала поліція Подільського райвідділку, мовляв роми з сумками, значить, треба затримати. Їх всіх разом із неповнолітніми дітьми тоді відвезли до райвідділку», - розповідає Григориченко.

Про затримання ромів писав також і журналіст УГСПЛ Олег Шинкаренко у соцмережі.

Наразі група з 30 людей перебуває на залізничному вокзалі. «Частина з них все ж таки має намір поїхати на Закарпаття. А решта залишається на вулиці. У них уже немає коштів, щоб купити квитки. Ми звернулися в різні організації, щоб дали правову оцінку таким діям з боку невідомих у військовій формі, та допомогли вирішити не тільки поточні питання, а в цілому питання інтеграції цієї частини населення України в суспільство», - резюмував президент «Конгресу ромів України».