Вправні «піаністи»: топ-9 кнопкодавів Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з найвправніших нардепів проголосував одразу за п'ятьох колег

За 2016 рік без 10 днів рух «Чесно» зафіксував 68 фактів кнопкодавства — лише на 3 випадки менше, ніж у 2015 (71 факт).

Так, за даними руху, кнопкодавили у 2016 році: 19 депутатів президентської БПП (Олександр Лівік - 4 факти за рік), Олександр Бакуменко, Богдан Дубневич, Роберт Горват, Борис Козир, Олександр Урбанський (по 3 факти). Хоча в минулому році найбільше кнопкодавили «відродженці» — на відміну від нинішньої влади, вони не вважали кнопкодавство основною проблемою парламенту за часів Януковича.

Тоже топ-10 головних кнопкодавів країни 2016 року виглядає так:

Згідно із зафіксованими рухом чи знайденими у публічних джерелах фактами неособистого голосування Антон Яценко з «Відродження» проявив неабияку винахідливість: голосував на 5-х місцях одночасно. Саме колеги з його депутатської групи відвідують парламент найгірше.

Раніше було оприлюднено список депутатів-прогульників засідань Ради у 2016 році.