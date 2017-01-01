Вранці бойовики обстріляли Авдіївку з «Градів»: є жертви
- Сьогодні, 07:14
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Бойовики стріляли з чотирьох різних точок, з чотирьох різних установокБлизько 6 ранку вівторка бойовики випустили по Авдіївці чотири пакету «Граду». Про це повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна»прес-офіцер 72-ї ОМБР ВСУ.
«Як повідомляють з Донецька, люди бачили, що стріляли з чотирьох різних точок, з чотирьох різних установок. Випустили (снаряди) по старій частині міста. Місто горить. Є жертви серед мирного населення», - повідомила Мокренчук.
Кількість жертв і постраждалих уточнюється, додала прес-офіцер.