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    Вранці бойовики обстріляли Авдіївку з «Градів»: є жертви

    • Сьогодні, 07:14
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    Бойовики стріляли з чотирьох різних точок, з чотирьох різних установок

    Близько 6 ранку вівторка бойовики випустили по Авдіївці чотири пакету «Граду». Про це повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна»прес-офіцер 72-ї ОМБР ВСУ.

    «Як повідомляють з Донецька, люди бачили, що стріляли з чотирьох різних точок, з чотирьох різних установок. Випустили (снаряди) по старій частині міста. Місто горить. Є жертви серед мирного населення», - повідомила Мокренчук.

    Кількість жертв і постраждалих уточнюється, додала прес-офіцер.

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