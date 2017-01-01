Ситуація в Авдіївці: місія ОБСЄ фіксує обстріли, але не має впливу

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Тривають поодинокі обстріл у всіх напрямках

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Місія ОБСЄ фіксує обстріл в зоні АТО, але не має жодного впливу впливу. Про це в ефірі каналу112 Україназаявив спікер прес-центру АТО Леонід Матюхін.

За його словами, на цю хвилину було зафіксовано 60 обстрілу. Троє військових загинули, 18 поранені, троє травмовані.

«Ситуація докорінно не змінилася в напрямку Авдіївки, тривають поодинокі обстріл у всіх напрямках. Ввечері також почалися обстріли на Луганському напрямку», - заявив Матюхін.

Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.