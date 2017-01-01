  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ситуація в Авдіївці: місія ОБСЄ фіксує обстріли, але не має впливу

    • Сьогодні, 02:19
    • Розсилка

    Тривають поодинокі обстріл у всіх напрямках

    Місія ОБСЄ фіксує обстріл в зоні АТО, але не має жодного впливу впливу. Про це в ефірі каналу «112 Україна»заявив спікер прес-центру АТО Леонід Матюхін.

    За його словами, на цю хвилину було зафіксовано 60 обстрілу. Троє військових загинули, 18 поранені, троє травмовані.

    «Ситуація докорінно не змінилася в напрямку Авдіївки, тривають поодинокі обстріл у всіх напрямках. Ввечері також почалися обстріли на Луганському напрямку», - заявив Матюхін.

    Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

    Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

    Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

    За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.

    Читайте також
    Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ