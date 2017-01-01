Дедалі більше бойовиків намагається звільнитися з лав окупаційних військ на Донбасі

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Проросійські бойовики на Донбасі

Бойовики незадоволені низьким рівнем грошового забезпечення та зневажливим ставленням до них з боку командирів

На кінець травня ц.р. у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ на Донбасі зросла кількість військовослужбовців, які подають рапорти на дострокове розірвання контрактів унаслідок невдоволення низьким рівнем грошового забезпечення та зневажливим ставленням до них з боку командирів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що звільнитись намагаються військовослужбовці ланки «рядовий – сержант», а також молодші офіцери, у першу чергу ті, які були завербовані з місцевого населення.

«Зокрема, у 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК 15 військовослужбовців із зазначених категорій подали рапорти на звільнення і, очікуючи рішення про звільнення, відмовляються повертатись на передові позиції або виконувати інші завдання, що стосуються виконання бойових завдань», – повідомляє українська розвідка.

Як повідомляв «Главком» із посиланням на дані розвідки, російські військовослужбовці самовільно залишають військові частині у зоні проведення АТО.