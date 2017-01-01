З Донбасу втекло 35 російських найманців - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

На відсутніх терміново оформляються документи про самовільне залишення місця служби, у тому числі на тих які за домовленістю з командуванням виїхали на територію РФ

Російські військовослужбовці самовільно залишають військові частині у зоні проведення АТО.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, що командування південного ВО ЗС РФ проводить спеціальну додаткову перевірку особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) ЗС РФ.

Зокрема, під час таких перевірок військових кожного підрозділу фотографують, аби у майбутньому уникнути «каруселей». Це стосується ситуацій, коли спеціально підготовлені підрозділи перевозяться з однієї позиції на іншу, щоб представити для перевірки необхідну кількість належно екіпірованого особового складу.

У розвідці також розповіли, що командири підрозділів для уникнення відповідальності за присвоєння грошового та матеріального забезпечення так званих мертвих душ в авральному порядку оформляють на відсутніх військовослужбовців документи як дезертирів.

«В одному з підрозділів 2 АК, який з початку року у складі 50 військовослужбовців знаходиться на полігоні, в наявності тільки 15 осіб. На відсутніх терміново оформляються документи про самовільне залишення місця служби, у тому числі на тих які за домовленістю з командуванням виїхали на територію РФ або були відпущені для проведення сезонних сільськогосподарських робіт», - наголосили у розвідці.

