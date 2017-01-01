З Донбасу втекло 35 російських найманців - розвідка
- Сьогодні, 12:23
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На відсутніх терміново оформляються документи про самовільне залишення місця служби, у тому числі на тих які за домовленістю з командуванням виїхали на територію РФ
Російські військовослужбовці самовільно залишають військові частині у зоні проведення АТО.
Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.
У відомстві зазначили, що командування південного ВО ЗС РФ проводить спеціальну додаткову перевірку особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) ЗС РФ.
Зокрема, під час таких перевірок військових кожного підрозділу фотографують, аби у майбутньому уникнути «каруселей». Це стосується ситуацій, коли спеціально підготовлені підрозділи перевозяться з однієї позиції на іншу, щоб представити для перевірки необхідну кількість належно екіпірованого особового складу.
У розвідці також розповіли, що командири підрозділів для уникнення відповідальності за присвоєння грошового та матеріального забезпечення так званих мертвих душ в авральному порядку оформляють на відсутніх військовослужбовців документи як дезертирів.
«В одному з підрозділів 2 АК, який з початку року у складі 50 військовослужбовців знаходиться на полігоні, в наявності тільки 15 осіб. На відсутніх терміново оформляються документи про самовільне залишення місця служби, у тому числі на тих які за домовленістю з командуванням виїхали на територію РФ або були відпущені для проведення сезонних сільськогосподарських робіт», - наголосили у розвідці.