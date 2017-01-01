Екс-міністр економіки підтверджує: в українців забагато вихідних

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Фото: «Главком» Володимир Лановий

Лановий прокоментував ініціативу Інституту національної пам'яті зі скорочення вихідних та святкових днів

Екс-міністр економіки Володимир Лановий підтримує ідею Українського інституту національної пам'яті щодо відміни перенесення святкових вихідних на будні. Про це він розповів у ексклюзивному коментарі «Главкому».

«Дуже багато вихідних погано. Люди розслабляються, зв’язки не реалізуються, зокрема ідея, що після святкового вихідного дня має бути ще один не робочий день не має економічного обґрунтування. Вона розриває цикл. Це вже канікули, які можна прирівняти то літнього чи зимового відпочинку», - зазначив екс-міністр.

За словами експерта, оптимальний цикл трудової діяльності «5+2»

«П’ять днів робочі, два – вихідні. Людина встигає відпочити і продуктивність її праці зростає. Однак прорахувати скільки втратить держава від додаткового вихідного математично точно не можливо. Ринок сам себе регулює», - пояснив Лановий.

Експерт переконаний, якби всі 365 днів були робочими рівень життя людей би не виріс, як і зарплати.

«Механічно рахувати не правильно. Ми припускаємо, що люди будуть більше виробляти і отримувати більшу зарплату, але економічного підґрунтя цьому нема», - додав він.

За словами експерта, святкові не робочі дні - це вторинні чинники, які можуть впливати на економіку країни загалом.

«Однак на працездатність більше впливають ріст тарифів, ніж свята», - резюмував Лановий.

Як повідомляв «Главком», в Україні можуть відмінити два вихідних дні. Зокрема мова йде про 2 травня та 9 травня.