ВВП України зріс на 2,4% у першому кварталі

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У першому кварталі імпорт товарів в Україну перевищив експорт

Внутрішній валовий продукт України у першому кварталі 2017 року збільшився на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться на сайті Держстатистики.

За даними відомства, ВВП у першому кварталі 2017 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,3%, а порівняно з першим кварталом 2016 року – збільшився на 2,4%.

Крім того, Держстат повідомляє, що у першому кварталі 2017 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 736,5 млн доларів.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2017 року експорт товарів становив 10,372 млрд доларів, імпорт – 11,109 млрд доларів.

«Порівняно із першим кварталом 2016 року експорт збільшився на 34,4% (на 2,655 млрд доларів), імпорт – на 27,3% (на 2,384 млрд доларів). Негативне сальдо становило 736,5 млн доларів, тоді як у першому кварталі 2016 року – 1,008 млрд доларів», - повідомляє Держстат.

«Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 204 країн світу», - йдеться у повідомленні.

Раніше Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 2%. Про це йдеться в огляді МВФ, оприлюдненому 11 травня.

МВФ, як і раніше, очікує зростання економіки України в 2018 році на 3,2%.

Фонд також підтвердив свій прогноз інфляції в Україні на рівні 10% в 2017 році, і на рівні 7% – в 2018 році.

При цьому Фонд дещо поліпшив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в поточному році – до 3,6% з 3,7% ВВП, прогнозованих після четвертого перегляду програми EFF. Оцінка цього показника в наступному році також була покращена до 2,9% ВВП – з 3%.

МВФ також поліпшив очікування щодо зростання співвідношення валового зовнішнього боргу України до ВВП у 2017 році.

Згідно з прогнозом Фонду, відповідний показник зросте до 127,4% ВВП з 123,8% ВВП (раніше очікувалося до 136,3%) і в 2018 році знизиться до 126,3% ВВП.