В'ятрович переконує, що місцева влада сама хоче все називати іменем Бандери

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Російська пропаганда актуалізувала термін «бандерівці», вона ж робить з антирадянського героя антиросійським, - історик

У загальній масі з 52 тисяч перейменованих топонімів в 34 випадках місцеве самоврядування само запропонували прізвище Бандера. Про це розповів глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, пише видання «Вести».

«Я часто чую, що в Україні нібито впроваджено «державна політика бандеризації»… Де ж тут нав'язування? Рішення по проспекту в Києві прийняла топонімічна комісія спочатку, потім - громадськість (обговорення, і гаряче, йшло!) Місяці, потім - більшість депутатів Київради. Де ж тут накидання «культу Бандери» з боку держави? Ми ні в якому разі не змінює один культ на інший», - зазначив він.

В'ятрович також додав, що теза про антипольський характер шанування УПА себе не виправдовує. «Популярності повстанців сприяла війна з Росією: їх пропаганда актуалізувала термін «бандерівці», вона ж робить з антирадянського героя антиросійським. Вона ж стимулює реакцію суспільства: наша відповідь - перейменування. Я говорив польським колегам, що «Московський проспект» більше антипольський, ніж проспект Бандери», - додав він.