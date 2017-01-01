«Я вирішив призначити». Порошенко в Одесі «прояснив» суть розрекламованих кадрових конкурсів

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Президент висловив упевненість у правильності рішення про призначення на посаду Степанова

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Одеси представив нового голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.

При цьому президент заявив: «Я вирішив призначити». Як відомо, Степанов переміг на відповідному конкурсі на цю посаду. «Моє рішення про призначення – це є правильне рішення», – вважає Порошенко, який чомусь забув, що кандидатуру Степанова обирала кадрова комісія з державної служби.

Порошенко також дорікнув колишньому очільнику області Міхеїлу Саакашвілі. «Степанов буде тут працювати, а не роз'їжджати закордоном», – відпустив шпильку президент.

Порошенко також висловив упевненість у правильності рішення про призначення на посаду Степанова.

«Впевнений у тому, що сьогодні моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі, як очільника, голови (Одеської. – Ред.) ОДА Максима Степанова – це є правильне рішення», – заявив Порошенко.

Як повідомлялося, з 2011 року Степанов очолював держпідприємство «Поліграфічний комбінат «Україна». Два роки – з 2008-го по 2010-й – працював на посаді першого заступника голови і заступника голови Одеської ОДА. А до того був заступником гендиректора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз Україна», заступником гендиректора ЗАТ «Промислово-фінансова компанія «Віче», заступником голови Державної податкової адміністрації України.