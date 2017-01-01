Яценюк про рішення Стокгольмського суду: Трирічна битва з «Газпромом» закінчилася перемогою справедливості

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Арсеній Яценюк

Яценюк підкреслив, що «Нафтогаз» довів правоту України, незважаючи на суперечливі положення контракту

Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що відчуває гордість за те, що у 2014 році Україна ухвалила правильне рішення йти до Стокгольмського арбітражу.

«Майже трирічна битва з «Газпромом» закінчилася перемогою справедливості і України», - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Народний фронт».

Він підкреслив, що «Нафтогаз» довів правоту України, незважаючи на суперечливі положення контракту: «У нього навмисно було закладено багато «сірих нюансів».

«Раніше ми ухвалили стратегічне рішення і відмовилися від постачання газу напряму з Росії. Кремль втратив можливість для шантажу і примусу України до виконання невигідного контракту», - наголосив лідер «Народного фронту».

Правильні політичні кроки, а сьогодні і рішення Стокгольмського арбітражу, дають нам можливість не купувати зайві обсяги газу за найвищою у Європі ціною, написав він.

«Завдяки вольовим рішенням нам вдалося переламати ситуацію на нашу користь. Це означає, що наша стратегія щодо кремлівського «Газпрому» була правильною. Енергетична незалежність від Росії – це одна з ключових передумов суверенітету України», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк 16 червня 2014 року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України і НАК «Нафтогаз України» вжити всіх заходів для захисту національних інтересів в Стокгольмському суді.

Як відомо, сьогодні Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

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