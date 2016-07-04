Яценюк: В Україні очікують від французької влади реакції на заяви Ле Пен щодо визнання Криму «російським»

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Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк прокоментував скандальні заяви Марі Ле Пен

«Заяви Марін Ле Пен про визнання Криму «російським» і зняття санкцій з Росії - це абсурдний вияв міжнародного задзеркалля, куди вперше з часу Другої світової війни може повернутися Європа», - написав лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк на свій сторінці в «Фейсбук».

Кандидат на посаду Президента Французької Республіки претендує на те, щоб дбати про велич своєї країни, наголосив Арсеній Яценюк: «І не усвідомлює, що робить оцінки, які порушують міжнародне право і становлять загрозу для самої Франції, бо суперечать цивілізованим принципам світоустрою». «У підходах, які підривають єдність і стійкість Європи, добре відчувається почерк Кремля», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк наголосив, що слова Марін Ле Пен є викликом для всієї Європи: «Франція виступає посередником у мирному врегулюванні на сході України. В Україні очікують від французької влади реакції на неприйнятні заяви пані Ле Пен, а також підтвердження політики невизнання анексії Криму й відновлення територіальної цілісності України».

«Адекватна реакція стосовно заяв Марін Ле Пен необхідна від української влади», - написав він. «Немає різниці, хто виступає проти незалежності і територіальної цілісності України. На кожну таку спробу наша держава і суспільство дадуть негайну відповідь», - наголосив Арсеній Яценюк.