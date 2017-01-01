Янукович заперечує, що віддавав наказ про силовий розгін Майдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Януковича, він був фактично згоден на все, що йому запропонували, зокрема й на дострокові президентські вибори і зміну Конституції

Екс-президент Віктор Янукович, який втік до Росії, заперечує, що віддавав наказ про силовий розгін активістів, котрі зібралися на Майдані у листопаді 2013 року.

За даними Der Spiegel, говорячи про те, хто в листопаді 2013 року віддав наказ силоміць «зачистити» площу, коли там стояли тільки розчаровані і беззбройні студенти, Янукович спочатку заперечував, що Майдан у той час усе ще був мирним.

Як зазначається, пізніше, він таки підтвердив, що було задіяно спецпідрозділи, але за цим стояли глава РНБО (Клюєв Андрій Петрович. – Ред.) і глава Адміністрації президента (Льовочкін Сергій Володимирович. – Ред.).

«Також олігарх Дмитро Фірташ, який втік до Відня. За його спиною вони вели свою гру: вони обманювали його і брехали йому», – наводить слова Януковича видання.

Водночас екс-президент під час бесіди нарікав на те, що його постійно обводили круг пальця. У тому числі міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі, які приїхали до Києва 20 лютого 2014 року для спільного обговорення угоди з представниками опозиції.

Der Spiegel зазначає, що, за словами Януковича, він був фактично згоден на все, що йому запропонували, зокрема й на дострокові президентські вибори і зміну Конституції, – все заради того, щоб не допустити кровопролиття, однак все «від початку було маскарадом».

Раніше Янукович заявив, що не звертався до Росії з проханням ввести війська в країну. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Льовочкін є автором ідеї розгону Майдану. Той, у свою чергу, спростував заяву глави МВС.