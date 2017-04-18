Японія готується розгортати війська через ядерну загрозу з КНДР

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Японська армія

Визначено три рівня ступеню загрози, зокрема, прогнозування збройного нападу

Японія розглядає можливість розгортання сил самооборони у тому разі, якщо ракета Північної Кореї потрапить до територіальних вод держави.

Про це йдеться в дослідженні кабінету міністрів Японії, повідомляє видання Yomiuri.

В уряді пояснили, що, відповідно до японського законодавства, можуть використовувати війська для самооборони за кордоном. При цьому визначено три рівня ступеню загрози, зокрема, прогнозування збройної загрози, ситуація очевидної небезпеки збройного нападу і безпосереднє військове протистояння.

Таким чином, якщо ракета Північної Кореї потрапить до японських територіальних вод, то це підпадатиме під другий рівень загрози. У таком випадку, ситуація потребуватиме термінових заходів, що означає, що сили самооборони можуть бути розгорнуті на лінії фронту.

Водночас третій ступінь передбачає безпосередній збройний напад і віддзеркалення удару збройними засобами.

Раніше повідомлялося, що КНДР провела невдалий запуск нової ракети.

Також КНДР заявила про свою готовність вести війну зі США, якщо американська влада наважиться до військових дій проти держави.

Крім того. КНДР продовжить випробовування ракет «щотижня».