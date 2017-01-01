КНДР продовжить випробовування ракет «щотижня»

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Військова техніка у КНДР

У Північній Кореї лякають США повномасштабною війною

Північна Корея продовжить випробування ракет «на щотижневій, щомісячній та річній основі», незважаючи на міжнародний осуд і збільшення військової напруженості у відносинах з США.

Про це заявив глава департаменту МЗС КНДР з відносин із США Хан Сон Рел, повідомляє BBC.

За його словами, якщо американська влада буде «настільки дурною, щоб використовувати військові засоби, це призведе до повномасштабної війни».

«Ми будемо проводити більше ракетних випробувань - щотижня, щомісяця, щорічно. Якщо США планують військовий напад на нас, ми будемо реагувати превентивним ядерним ударом», - сказав Хан Сон Рель.

Варто відзначити, що постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент.

Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна

Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

США заявляли про готовність завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.