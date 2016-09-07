Японія висловила протест Росії через п’ять спірних островів

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Радянські війська захопили японські острови Шикотан, Кунашир, Ітуруп і Хабомаї, а також низку непоіменованих ділянок суходолу в 1945 році

Японські офіційні особи заявили протест Росії у зв’язку з рішенням Москви назвати п’ять раніше безіменних островів, що належать до Південнокурильського архіпелагу

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Це неприйнятно і суперечить позиції Японії. Дипломатичними каналами ми надіслали ноту протесту Росії», - сказав генеральний секретар уряду Йошихіде Суґа на прес-конференції в Токіо 14 лютого.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв минулого тижня заявив про те, що Москва дала імена п’яти островам. Один із них названий на честь генерала Кузьми Дерев’янка, який підписав акт про капітуляцію Японії в 1945 році, інша назва вшановує радянського дипломата Андрія Громика, який був міністром закордонних справ Радянського Союзу з 1957 до 1985 року.

Радянські війська захопили японські острови Шикотан, Кунашир, Ітуруп і Хабомаї, а також низку непоіменованих ділянок суходолу в 1945 році - після того, як Японія капітулювала. Територіальні суперечки завадили двом країнам укласти мирний договір. Токіо наполягає на поверненні цих островів, які називає Північними територіями.