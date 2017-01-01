Японія заявила протест КНДР після випробування ракети

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Недатоване фото запуску балістичних ракет в КНДР

Японія закликає КНДР припинити випробування балістичних ракет

Влада Японії заявила, що випробування балістичної ракети КНДР є кричущим порушенням резолюції Радбезу ООН.

Про це заявив генсек уряду країни Есіхіде Сугі.

Він також додав, що Японія закликає КНДР припинити «регулярні провокації».

«Ми заявили рішучий протест Північній Кореї. Ми продовжуємо збір даних і оголосимо про нову інформацію», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що КНДР здійснила запуск балістичної ракети в провінції Пхенан-Намдо.