Йшов на світовий рекорд: на Евересті помер 85-річний альпініст
- Сьогодні, 02:19
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Непалець Мін Бахадур Шерхан намагався вдруге встановити світовий рекорд і підкорити Еверест
Непалець Мін Бахадур Шерхан в віці 85 років помер під час спроби знову встановити світовий рекорд і підкорити Еверест.
Про це повідомляє Associated Press.
За даними представника міністерства туризму Непалу Гіанендри Шреста, чоловік помер в таборі увечері 6 травня, але причина смерті поки невідома.
Відзначається, що непалець провів кілька місяців, тренуючись, і за цей час не відчував проблем з диханням і тиском. У нього не було проблем з перебуванням в горах, оскільки він народився в гірській місцевості.
Шерхан вже встановлював світовий рекорд в травні 2008 року, підкоривши Еверест у 76-річному віці. Але в 2013 році його рекорд побив японський альпініст Юїтіро Міура, зійшовши на найвищу вершину планети у віці 80 років.
Нагадаємо, відомий альпініст зі Швейцарії Улі Штек загинув під час підготовки до підйому на Еверест, чоловік став першою жертвою після відкриття сезону сходжень на гору в цьому році.