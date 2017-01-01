Йшов на світовий рекорд: на Евересті помер 85-річний альпініст

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Непалець Мін Бахадур Шерхан намагався вдруге встановити світовий рекорд і підкорити Еверест

Непалець Мін Бахадур Шерхан в віці 85 років помер під час спроби знову встановити світовий рекорд і підкорити Еверест.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними представника міністерства туризму Непалу Гіанендри Шреста, чоловік помер в таборі увечері 6 травня, але причина смерті поки невідома.

Відзначається, що непалець провів кілька місяців, тренуючись, і за цей час не відчував проблем з диханням і тиском. У нього не було проблем з перебуванням в горах, оскільки він народився в гірській місцевості.

Шерхан вже встановлював світовий рекорд в травні 2008 року, підкоривши Еверест у 76-річному віці. Але в 2013 році його рекорд побив японський альпініст Юїтіро Міура, зійшовши на найвищу вершину планети у віці 80 років.

Мін Бахадур Шерхан ліворуч, 2013 рік

Нагадаємо, відомий альпініст зі Швейцарії Улі Штек загинув під час підготовки до підйому на Еверест, чоловік став першою жертвою після відкриття сезону сходжень на гору в цьому році.