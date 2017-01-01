З анексованого Криму масово тікає молодь

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Кримська молодь виїжджатиме з анексованого півострова до тих пір, поки в інших регіонах України чи сусідньої Росії для них буде більше перспектив, - експерт

У Криму зафіксовано значне скорочення кількості жителів у вікових групах від 15 до 30 років. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті «Кримстата».

Так, за даними статистики, в 2013 році в Криму нарахували більше 91 тисячі осіб, що відносяться до цієї групи. У 2014 році так званий перепис населення зафіксував на 9 тисяч осіб (а це майже на 10%) менше. Зараз під цю вікову категорію потрапляють трохи більше 80 тисяч людей

Група людей у віці 20-24 роки скорочується ще більшими темпами. У 2013 році таких в Криму було 136,5 тисяч осіб. У 2014 нарахували менше 111 тисяч. Станом на кінець 2016 роки кількість жителів Криму у віці від 20 до 24 років скоротилося до 102 тисяч чоловік.

Група у віці 25-29 років також сильно скоротилася в 2014 році, але зараз темпи скорочення дещо знизилися, але тенденція зберігається. в 2013 році в Криму людей цього віку налічували 173 тисяч, в 2014 році - 155. Зараз - близько 150.

Як повідомив директор російського Центру трудових досліджень вищої школи економіки Володимир Гимпельсон, кримська молодь виїжджатиме з анексованого півострова до тих пір, поки в інших регіонах України чи сусідньої Росії для них буде більше перспектив, інформує Радіо Крим.Реалії.

«Будуть прагнути виїхати туди, де можливості здобути освіту краще, і можливості знайти більш оплачувану роботу вищі ... Це означає їхати в міста-мільйонники, де таких можливостей набагато більше», - зазначив він.

Як повідомлялось, чисельність населення України станом на 1 березня 2017 року становила 42 млн 541 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 42,9 тис. осіб менше, ніж було на початок року.