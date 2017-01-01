Евакуюватися із Авдіївки зголосилися 170 людей

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Фото: facebook.com/ato

Евакуація розпочнеться 1 лютого о 8:00

Евакуація мешканців Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання і розпочнеться 1 лютого о 8:00. Про це «Главкому» повідомила заступник голови військово-цивільної адміністрації Авдіївки Людмила Межеріна. «Кожні дві години штаб збирається і з’ясовує, які є проблеми у людей, аби їх одразу вирішити. Наразі 170 людей, в основному батьки з дітьми, є в наших списках на евакуацію», - зазначила вона.

За словами чиновниці, збір списків тих людей, які забажають полишити місто триватиме 31 січня до 20:00. «Ми відвідуємо кожну дитину, яка ходить до дитячогого садочку, аби поцікавитися, чи бажають вони з батьками виїхати. Ті, хто хотів, більшість, самостійно вже змогли виїхати», - каже Межеріна. Однак у місцевої влади немає інформації про те, скільки мешканців міста вже виїхало з міста під час загострення збройного конфлікту, а скільки продовжує залишатися. «Я бачу, що рух людей є, але назвати якісь цифри не можу», - говорить Межеріна.

Найбільші обстріли, за словами заступника голови військово-цивільної адміністрації Авдіївки, відбуваються в районі промзони і приватного сектору. Однак попри це, Авдіївський коксохім продовжує давати тепло в оселі. На вході до домівок температура +27 градусів за Цельсієм, але в кімнатах прохолодно. Більше того, навіть таке тепло є не у всіх помешканнях. «У будинках є мінімально необхідне тепло, тримаємо, аби не замерзли батареї», - сказала Межеріна. Інформація про загиблих і поранених цивільних громадян у місцевої влади наразі немає.

Як повідомлялося, третій день тривають обстріли Авдіївки. Президент Петро Порошенко перервав візит до Німеччини і терміново скликав засідання РНБО. Глава держави підкреслив, що тримає на контролі розвиток гуманітарної ситуації в районі Авдіївки.

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