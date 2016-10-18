  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З настанням вечора в Донецьку відновилися бої, - ЗМІ

    • Сьогодні, 00:03
    • Розсилка

    Досить сильний бій зав’язався в районі Ясинуватської розв’язки і Авдіївської промзони

    У зоні військового конфлікту на сході України продовжує зберігатися напружена обстановка – незважаючи на мирні домовленості, бойовики застосовують важку артилерію.

    Як розповідають донеччани, з настанням вечора в місті відновилися бої, пише Сегодня.

    «З 8 годин досить сильний бій зав’язався в районі Ясинуватської розв’язки і Авдіївської промзони. З боку міста чути часті і дуже потужні залпи артилерії. А в північних околицях міста не вщухає кулеметна стрілянина», – сказав Ілля, житель Київського району.

    Разом з тим жителі центральної частини міста відзначають, що до них долинають досить потужні звуки недалекого бою.

    «В цьому році так сильно ще не стріляли, – поскаржилася мешканка Ворошиловського району Анастасія. – Чути залпи так сильно, що навіть дзвенить скло вікон і перебиває звуки працюючого телевізора. Все відбувається десь на північних околицях міста».

    Читайте також
    Бойовики на Донбасі Донецьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ