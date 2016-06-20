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    За минулу добу на Донбасі п'ятеро військових поранені, - штаб

    • Сьогодні, 06:28
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    По Новозванівці окупанти вели вогонь і з протитанкових керованих ракетних комплексів

    За минулу добу відбулося 46 обстрілів. П’ятеро наших військових поранено. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника.

    На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника.

    На Луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 Град. З Мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. По Новозванівці окупанти вели вогонь і з протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер. 

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