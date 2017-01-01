З початку року на Донбасі загинули 35 мирних жителів - ОБСЄ

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Мешканка Донбасу, постраждала в результаті бойових дій на Донбасі

156 мирних мешканців Донбасу отримали поранення

З початку 2017 року внаслідок військових дій в зоні антитерористичної операції на Донбасі загинули 35 мирних жителів, ще 156 людей отримали поранення. Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляє місія у Twitter.

За даними ОБСЄ, за минулий тиждень в результаті конфлікту постраждали 20 представників цивільного населення Донбасу, при чому одна людина загинула.

Таким чином, зазначив Хуг, всього з початку року на сході України загинуло 35 мирних жителів, ще 156 людей отримали поранення.

#OSCE’s Hug: 20 civilian casualties, incl 1 fatality, last week bring number of SMM-confirmed casualties to 156 injured & 35 killed in 2017 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 12 мая 2017 г.

Нагадаємо також, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зареєструвала збільшення заборонених важких озброєнь на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу на 750%.