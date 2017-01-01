  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З початку року на Донбасі загинули 35 мирних жителів - ОБСЄ

    • Сьогодні, 14:33
    • Розсилка
    Мешканка Донбасу, постраждала в результаті бойових дій на Донбасі
    Мешканка Донбасу, постраждала в результаті бойових дій на Донбасі

    156 мирних мешканців Донбасу отримали поранення

    З початку 2017 року внаслідок військових дій в зоні антитерористичної операції на Донбасі загинули 35 мирних жителів, ще 156 людей отримали поранення. Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляє місія у Twitter.

    За даними ОБСЄ, за минулий тиждень в результаті конфлікту постраждали 20 представників цивільного населення Донбасу, при чому одна людина загинула.

    Таким чином, зазначив Хуг, всього з початку року на сході України загинуло 35 мирних жителів, ще 156 людей отримали поранення.

    Нагадаємо також, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зареєструвала збільшення заборонених важких озброєнь на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу на 750%.

    Читайте також
    ОБСЄ Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ