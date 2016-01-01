З резиденції нового президента Молдови зник прапор ЄС

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Ігор Додон

Невідомо, чи був це указ нового глави держави, чи прапор прибрали з іншої причини

З будівлі резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зник прапор Європейського союзу. Це помітили уважні громадяни країни та опублікували фотографії в соцмережі.

Невідомо, чи був це указ президента Молдови, чи прапор прибрали з іншої причини, пише «Комсомольская правда».

Нагадаємо, 23 грудня у Палаці республіки в Кишиневі пройшло урочисте спільне засідання парламенту і Конституційного суду, в рамках якого відбулася церемонія інавгурації нового президента Молдови Ігоря Додона.

Він здобув перемогу у другому турі президентських виборів 13 листопада. За нього проголосували трохи більше 52% виборців. Його основний конкурент на виборах, лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду набрала близько 48% голосів.

Після перемоги на виборах Додон окреслив пріоритетні напрямки своєї зовнішньополітичної діяльності на посту президента: відновлення стратегічного партнерства з Росією і збереження відносин з Євросоюзом.