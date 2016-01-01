  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З резиденції нового президента Молдови зник прапор ЄС

    • 26 Грудня, 12:08
    • Розсилка
    Ігор Додон
    Ігор Додон

    Невідомо, чи був це указ нового глави держави, чи прапор прибрали з іншої причини

    З будівлі резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зник прапор Європейського союзу. Це помітили уважні громадяни країни та опублікували фотографії в соцмережі.

    Читайте також

    Невідомо, чи був це указ президента Молдови, чи прапор прибрали з іншої причини, пише «Комсомольская правда».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    З резиденції нового президента Молдови зник прапор ЄС
    З резиденції нового президента Молдови зник прапор ЄС
    З резиденції нового президента Молдови зник прапор ЄС

    Нагадаємо, 23 грудня у Палаці республіки в Кишиневі пройшло урочисте спільне засідання парламенту і Конституційного суду, в рамках якого відбулася церемонія інавгурації нового президента Молдови Ігоря Додона.

    Він здобув перемогу у другому турі президентських виборів 13 листопада. За нього проголосували трохи більше 52% виборців. Його основний конкурент на виборах, лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду набрала близько 48% голосів.

    Після перемоги на виборах Додон окреслив пріоритетні напрямки своєї зовнішньополітичної діяльності на посту президента: відновлення стратегічного партнерства з Росією і збереження відносин з Євросоюзом.

    Читайте також
    Молдова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ