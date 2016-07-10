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    За добу бойовики 51 раз обстріляли сили АТО, поранені три військовослужбовці

    • Сьогодні, 06:18
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    По Мар’їнці вогонь вела БМП противника, а по Талаківці – танк

    За минулу добу відбувся 51 обстріл. Трьох наших військовослужбовців поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкине. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар’їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці, та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівку, Гнутове, Широкине. По Мар’їнці вогонь вела БМП противника, а по Талаківці – танк.

    На Луганському – з мінометів різних калібрів – Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Лопаскіне та Станицю Луганську. По Троїцькому стріляв снайпер.

    На Донецькому напрямку – зі 122 міліметрової артилерії – Луганське. З 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці, Майорську та Луганському. А з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському, Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.

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