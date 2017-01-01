  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За добу на Донбасі було поранено восьмеро військових

    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка
    Українські військві
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
    Українські військві

    Внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було

    Протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, однак восьмеро зазнали травм та поранень.

    Про це поінформував на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, повідомляє «Укрінформ».

    «За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, вісім військовослужбовців зазнали травм і поранень», - сказав Мотузяник.

    Він також підтвердив дані про вісім постраждалих мирних громадян внаслідок атаки бойовиків на Красногорівку.

    Нагадаємо, впродовж доби 27 травня російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння.

    Читайте також
    АТО Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ