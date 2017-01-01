За добу на Донбасі було поранено восьмеро військових

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військві

Внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, однак восьмеро зазнали травм та поранень.

Про це поінформував на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, повідомляє «Укрінформ».

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, вісім військовослужбовців зазнали травм і поранень», - сказав Мотузяник.

Він також підтвердив дані про вісім постраждалих мирних громадян внаслідок атаки бойовиків на Красногорівку.

Нагадаємо, впродовж доби 27 травня російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння.