Ситуація в зоні АТО залишається складною: зафіксовано 49 обстрілів

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В результаті бойових дій минулої доби 8 українських захисників зазнали поранень

Минулої доби ситуація у районі проведення АТО суттєвих змін не зазнала

Ситуація в зоні АТО залишається складною. Впродовж доби, 27 травня, російсько-терористичні бандформування 49 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку незаконні збройні формування 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, ввечері бойовики двічі з заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, а також мінометів калібру 82 мм обстрілювали наші опорні пункти поблизу Павлополя. Неподалік, в районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Чермалика та Гнутового, противник у темну пору доби продовжував вести вогонь по українських воїнах зі стрілецької зброї та гранатометів.

Північніше, з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська бойовики обстрілювали наші опорні пункти під Новотроїцьким з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Також проросійські бандформування били з околиць Донецька по укріплення сил АТО на підступах до Мар'їнки з гранатометів різних модифікацій.

На донецькому напрямку минулої доби відбулось 16 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Після заходу сонця вони двічі обстрілювали наші позиції біля Троїцького з артилерії калібру 122 мм. Близько півсотні снарядів випустив ворог по наших позиціях на тій ділянці. Також застосування проросійськими бандформуваннями заборонених артилерійських систем, а саме 120-мм мінометів, було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Там же противник бив по українських воїнах з мінометів калібру 82 мм та піхотного озброєння. Поблизу Зайцевого бандити здійснювали обстріли наших укріплень з озброєння бойових машин піхоти.

На луганському напрямку минулої доби зафіксовано 9 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї, більшість з яких саме за темної пори доби. Близько 22.00 години бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли наші позиції поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Біля Кримського противник бив з 82-мм мінометів. Там же, а також по оборонних укріпленнях ЗС України в районі Станиці Луганської, селищ Донець та Лобачеве незаконні збройні формуванні відкривали вогонь зі стрілецької зброї різних калібрів та гранатометів.

В результаті бойових дій минулої доби 8 українських захисників зазнали поранень.