За допомогою блокади Донбасу Москва намагається захопити Маріуполь – Чорновол

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Тетяна Чорновол

Ворог може прикриватися українськими прапорами, попереджає нардеп

Блокада на Донбасі використовується Москвою, щоб захопити Маріуполь. Про це сьогодні на мітингу проти блокади заявила народний депутат Тетяна Чорновол.

«Почалася програма Москви з віджимання підприємств, які контролює Україна. Далі – Авдіївський коксохім, який залежить від цієї енергії і в разі зупинки якого ТЕС вмирає назавжди, перестає виробляти кокс для маріупольських металургійних підприємств... Війна – це економічні перемоги. Як тільки тут зупиняться підприємства, ворог почне розгойдувати Маріуполь», – зазначила народний депутат.

За словами парламентаря, ворог може прикриватися українськими прапорами.

Народний депутат Ігор Лапін наголосив, що через відсутність запасів палива та сировини блокада загрожує енергетичній безпеці країни.

«Сьогодні ми обороняємо нашу державу, ми обороняємо Україну. Щоб фортеця вистояла перед тим, як зачинити всі ворота, необхідно мати запаси. Але ці запаси не було зроблено. І потрібно як мінімум посадити в тюрму тих саботажників, які не забезпечили запаси», – додав Лапін.

Нагадаємо, раніше Тетяна Чорновол заявила, що блокада – це піар, який фінансується Москвою через об'єднання «Самопоміч». Ввечері на депутата напали блокувальники.