Блокада Донбасу: Тетяну Чорновол закидали яйцями

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Тетяна Чорновол

Чорновол та учасники блокади спілкувались на «підвищених тонах»

Народного депутата України Тетяну Чорновол закидали яйцями учасники блокади на Донбасі. Про це у Facebook повідомила журналістка Вікторія Мамотюк.

За її словами, Чорновол нібито «влаштувала справжню провокацію: вимагала припинити блокаду, називала ветеранів АТО Путінськими прихвостнями та іншими образливими словами».

Увага, на відео присутня нецензурна лайка

Момотюк стверджує, що Чорновол закидала яйцями закидала невдоволена жінка, а не чоловіки-учасники блокади.

Нагадаємо, сьогодні у Авдіївці протестували проти блокади Донбасу.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 1 березня затвердив «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Документ було розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки постачань вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про «Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції», де вказано, які товари можна везти через лінію розмежування на Донбасі.