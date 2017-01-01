За фактом смертельного ДТП у Києві відкрили кримінальне провадження

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Місце смертельного ДТП у Києві

Одна з постраждалих дівчаток померла в реанімації

Слідчі Головного управління Національної поліції в місті Києві відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП у Соломянському районі столиці, в ході якого одна людина загинула.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НП Києва.

«Слідчі Головного управління Національної поліції в місті Києві почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Механізм і обставини ДТП встановлюються»,- йдеться у повідомленні.

За даними поліції на вулиці Гетьмана в результаті зіткнення трьох транспортних засобів загинула 41-річна пасажирка «Фіата», інші учасники ДТП семеро людей, включаючи двох дітей, з різними травмами були госпіталізовані.

Одна з постраждалих в смертельній ДТП, яка сталася близько 20:00 11 лютого в Солом’янському районі Києва дівчаток померла в реанімації.

Друга дівчинка, яка постраждала під час смертельної ДТП в Києві, знаходиться в 7 дитячій лікарні в критичному стані.