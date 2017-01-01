  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За фактом смертельного ДТП у Києві відкрили кримінальне провадження

    • Сьогодні, 11:39
    • Розсилка
    Місце смертельного ДТП у Києві
    Місце смертельного ДТП у Києві

    Одна з постраждалих дівчаток померла в реанімації

    Слідчі Головного управління Національної поліції в місті Києві відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП у Соломянському районі столиці, в ході якого одна людина загинула.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби НП Києва.

    «Слідчі Головного управління Національної поліції в місті Києві почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Механізм і обставини ДТП встановлюються»,- йдеться у повідомленні.

    За даними поліції на вулиці Гетьмана в результаті зіткнення трьох транспортних засобів загинула 41-річна пасажирка «Фіата», інші учасники ДТП семеро людей, включаючи двох дітей, з різними травмами були госпіталізовані.

    Одна з постраждалих в смертельній ДТП, яка сталася близько 20:00 11 лютого в Солом’янському районі Києва дівчаток померла в реанімації.

    Друга дівчинка, яка постраждала під час смертельної ДТП в Києві, знаходиться в 7 дитячій лікарні в критичному стані.

    Читайте також
    ДТП Київ смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ