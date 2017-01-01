Померла одна з дівчаток, яка постраждала в жахливому ДТП у Києві

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За життя другої дівчинки та її батька борються лікарі

В реанімації померла одна із постраждалих у моторошному ДТП на вулиці Гетьмана в Києві дівчаток. За життя другої та її батька борються лікарі.

Про це повідомив на сторінці в Facebook засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Він не уточнив, скільки років було дівчинці, яку не вдалося врятувати. Як відомо з місця смертельного ДТП на вулиці Гетьмана в Києві було госпіталізовано 9 осіб. Серед них батько і двоє дочок трьох і семи років. Їх мати загинула на місці.

Також, в жахливій аварії постраждали дві вагітні жінки.

Раніше dtp.kiev.ua повідомляло, що дівчинка 7 років була в критичному стані доставлена в 7 дитячу лікарню. У неї були дві поспіль зупинки серця. Діагностована відкрита черепно-мозкова травма. Переломи кісток черепа та забій мозку важкого ступеня.

Також, за інформацією пабліка, всі загиблі і постраждалі не були пристебнуті ременями безпеки.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, на Гетьмана бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Fiat з сім'єю. Також, зачепив машину Audi. Водія Fiat витягував спецзагін рятувальників САРЗ.