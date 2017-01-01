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    За крадіжку шоколадок Roshen чоловіка засуджено до двох років в’язниці

    • Сьогодні, 13:00
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    Шоколадка Roshen &laquo;Чайка&raquo;
    Шоколадка Roshen «Чайка»

    На рахунку обвинуваченого, який має на утриманні чотирьох дітей, це вже друга крадіжка за останні два роки

    Печерський райсуд Києва засудив уродженця Києво-Святошинського району до двох років і чотирьох місяців в’язниці за крадіжку шоколадок Roshen.

    Про це стало відомо «Главкому» з вироку суду від 12 квітня.

    За матеріалами справи, 6 червня минулого року чоловік, перебуваючи у магазині «Сільпо» (ТРЦ «Гулівер»), взяв плитки темно-молочного шоколаду Roshen «Чайка» в кількості 20 штук вартістю 11 гривень 90 копійок кожна. Потім поклав шоколадки до свого рюкзака та намагався вийти із магазину,але був затриманий охоронцем магазину.

    У суді обвинувачений щиро розкаявся у скоєному і просив його суворо не карати.

    Разом з тим, суд взяв до уваги непогашену судимість за іншу крадіжку і в сукупності злочинів Печерський райсуд вважає суд неможливим виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства. А тому реальний термін ув’язнення необхідний для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових злочинів.

    суд Roshen
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