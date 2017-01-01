За крадіжку шоколадок Roshen чоловіка засуджено до двох років в’язниці

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Шоколадка Roshen «Чайка»

На рахунку обвинуваченого, який має на утриманні чотирьох дітей, це вже друга крадіжка за останні два роки

Печерський райсуд Києва засудив уродженця Києво-Святошинського району до двох років і чотирьох місяців в’язниці за крадіжку шоколадок Roshen.

Про це стало відомо «Главкому» з вироку суду від 12 квітня.

За матеріалами справи, 6 червня минулого року чоловік, перебуваючи у магазині «Сільпо» (ТРЦ «Гулівер»), взяв плитки темно-молочного шоколаду Roshen «Чайка» в кількості 20 штук вартістю 11 гривень 90 копійок кожна. Потім поклав шоколадки до свого рюкзака та намагався вийти із магазину,але був затриманий охоронцем магазину.

У суді обвинувачений щиро розкаявся у скоєному і просив його суворо не карати.

Разом з тим, суд взяв до уваги непогашену судимість за іншу крадіжку і в сукупності злочинів Печерський райсуд вважає суд неможливим виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства. А тому реальний термін ув’язнення необхідний для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових злочинів.