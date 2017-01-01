За квітень Гройсман заробив 35,8 тис. гривень

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Володимир Гройсман

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 28 тис. 852,29 гривні

Заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за квітень становила 35 841,35 гривні. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахована Гройсману в квітні, становила 35 тис. 841,35 гривні, з них посадовий оклад - 18 038,28 гривні, надбавка за вислугу років - 5 тис. 952,63 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 8 117,23 гривні, зарплата за час відряджень – 3 тис. 658,01 гривні, індексація - 75,2 гривні.

Сума утриманих податків становила 6 тис. 989,06 гривні, з них податок з доходів фізичних осіб – 6 тис. 451,44 гривні, військовий збір - 537,62 гривні.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 28 тис. 852,29 гривні.

Зарплата Гройсмана за грудень 2016 року становила 35,9 тис. гривень, за січень - 36 тис. гривень, за лютий - 35,7 тис. гривень, за березень - 36,2 тис. гривень.

Як повідомлялось, заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за квітень становила 43 тис. 648 гривень.