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    За минулу добу бойовики обстріляли сили АТО 38 разів, - прес-центр

    • Вчора, 06:49
    • Розсилка

    Бойовики застосовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю

    За минулу добу бойовики 38 раз обстріляли позиції українських військових.

    Про це на сторінці в Facebook повідомив прес-центр АТО.

    На Маріупольському напрямку з 120-мм мінометів бойовики обстрілювали Талаківку, Широкіно і Водяне. З 82-мм мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединскому і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали Гнутове, Водяне, Павлопіль, Лебединське, Мар'їнку і Новотроїцьке.

    На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке і Зайцево.

    На Луганському напрямку окупанти вели вогонь з гранатометів по українських позиціях біля Станиці Луганської, зі стрілецької зброї обстрілювали Сизе.

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