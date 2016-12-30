За минулу добу бойовики обстріляли сили АТО 38 разів, - прес-центр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики застосовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю

За минулу добу бойовики 38 раз обстріляли позиції українських військових.

Про це на сторінці в Facebook повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку з 120-мм мінометів бойовики обстрілювали Талаківку, Широкіно і Водяне. З 82-мм мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединскому і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали Гнутове, Водяне, Павлопіль, Лебединське, Мар'їнку і Новотроїцьке.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке і Зайцево.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь з гранатометів по українських позиціях біля Станиці Луганської, зі стрілецької зброї обстрілювали Сизе.