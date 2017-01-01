За минулу добу окупанти 65 разів обстріляли українських армійців в зоні АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойові дії в зоні АТО

Міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів вже стали традиційними у арсеналі бойовиків

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи бойовиків продовжують вогневі атаки позицій ЗСУ. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів українських бійців.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

На донецькому напрямку вогнем артилерії калібру 122-мм, озброєння БМП, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог накривав позиції поруч Троїцького. 82-міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосовував по позиціях неподалік Верхньоторецького, а з озброєння БМП, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по опорних пунктах неподалік Луганського. Міномети калібру 82-мм ворог застосував поблизу Опитного, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях під Авдіївкою. З гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисниках населених пунктів Кам’янка, Піски та Зайцеве. По опорних пунктах під Невельським противник гатив з зенітної установки ЗУ-23-2 та автоматичних гранатометів. Позиції неподалік Майорська противник обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї.

На приморському напрямку з мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях поруч Водяного. 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів противник застосовував по опорних пунктах неподалік Красногорівки. По позиціях морських піхотинців поблизу Широкиного ворог вів вогонь з озброєння БМП, а під Павлополем – з озброєння БТР та гранатометів. По позиціях поруч Лебединського та Мар’їнки противник бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Захисників Новоселівки Другої ворог обстрілював з кулеметів великих калібрів, а оборонців Гнутового – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та зі стрілецької зброї.

На луганському напрямку вогнем артилерійських систем калібру 152-мм та 122-мм, гранатометів, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів противник накривав опорні пункт поблизу Кримського. З артилерії калібру 122-мм, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, гранатометів ворог гатив по позиціях поруч Троїцького. Артилерію калібру 152-мм та 122-мм, 120-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосовував поруч Новозванівки. По захисниках Попасної ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, 120-ти та 82-х міліметрових мінометі, а по оборонцях Катеринівки – з мінометів калібру 82-мм. З артилерії калібру 122-мм, 120-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях сил АТО у районі Новоолександрівки.

Нагадаємо, у неділю під артилерійський обстріл бойовиків також потрапила школа у Троїцькому.