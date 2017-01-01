За минулу добу п’ятеро бійців АТО було поранено – штаб

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Найбільше бойовики накривали вогнем опорні пункти поблизу Маріуполя

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів позицій сил АТО, п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

Опорні пункти поблизу Маріуполя противник вчора накривав вогнем найбільше. З мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП підрозділи російсько-окупаційних військ відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького, 82 міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосовував по позиціях в районі Красногорівки.

Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог використовував проти морських піхотинців у районі Павлополя та Гнутового. Захисників Широкиного та Водяного, бойовики обстрілювали з озброєння БМП, кулеметів та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по наших позиціях під Лебединським. Поблизу Павлополя активізувались ворожі снайпери.

На донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог протягом доби накривали вогнем мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З 82 міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв опорні пункти поблизу Пісків. Гранатомети та великокаліберні кулемети застосовував у поблизу Шахти Бутівки та Троїцького. А з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Верхньоторецького.

На луганському напрямку, терористи гатили з гранатометів по захисниках Кримського, а з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах в районі станиці Луганської.

«Аби подавити вогневу активність ворога українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь», - додають у штабі АТО.

Як повідомляв «Главком», вчора внаслідок обстрілу прифронтової Авдіївки було госпіталізовано місцевого мешканця з осколковим пораненням лівого плеча.