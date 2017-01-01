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    За минулу добу у зоні АТО був поранений один боєць

    • 1 Сiчня, 13:59
    • Розсилка
    В результаті бойових дій за добу жоден український військовий не загинув
    В результаті бойових дій за добу жоден український військовий не загинув

    Це сталося в районі Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу

    У зоні АТО за минулу добу загиблих немає, один поранений.

    Про це на брифінгу повідомив  речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За добу, що минула, в наслідок бойових дій загиблих не було», - зазначив він.

    «Один військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося  в районі Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу», - зазначив він.

    Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.

    На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь у напрямку наших позицій в районі Водяного. Поблизу Широкиного використовували 120 та 82 міліметрові міномети. Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці та Старогнатівці.

    На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї — біля Авдіївки, Майорська, Південного, Зайцевого, Луганського та Крутої Балки.

    На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської і Кондрашівки Нової.

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