За минулу добу у зоні АТО був поранений один боєць

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В результаті бойових дій за добу жоден український військовий не загинув

Це сталося в районі Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу

У зоні АТО за минулу добу загиблих немає, один поранений.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, в наслідок бойових дій загиблих не було», - зазначив він.

«Один військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося в районі Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу», - зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь у напрямку наших позицій в районі Водяного. Поблизу Широкиного використовували 120 та 82 міліметрові міномети. Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці та Старогнатівці.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї — біля Авдіївки, Майорська, Південного, Зайцевого, Луганського та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської і Кондрашівки Нової.