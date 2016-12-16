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    За місяць росіяни ще дужче полюбили Путіна - опитування

    • Сьогодні, 15:49
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    Діяльність російської Думи не схвалюють більше половини росіян

    Рейтинг президент РФ Путіна зріс: у січні поточного року його діяльність схвально оцінили 85% росіян. Про це свідчать результати дослідження «Левада-Центру».

    Зокрема, у листопаді 2016-го схвально про Путіна відгукнулись 86% населення РФ, у грудні – 84%.

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    Водночас рейтинг його соратника, прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва не такий високий: схвально про нього відгукуються 53% росіян, незадоволені його діяльністю 46%.

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    Ще гірше жителі РФ оцінюють діяльність своєї Держдуми. Схвалюють її дії 45% росіян, проти висловлюються 54%.

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    Опитування проведене 20 - 23 грудень 2017 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни.

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