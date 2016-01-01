Жодних несподіванок: росіяни вкотре назвали політиком року Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

У рейтингу російської еліти перше місце також у президента РФ

Більшість росіян (64%) вважає президента РФ Володимира Путіна політиком року. Про це свідчать дані Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), опубліковані на сайті організації.

Далі з великим відривом ідуть Сергій Лавров (18%), Володимир Жириновський (8%), Сергій Шойгу (8%), Дмитро Медведєв (7%). «У рейтингу російської еліти перше місце – також у президента РФ (77%)», – ідеться в повідомленні ВЦВГД.

Як повідомлялось, інший соціологічних центр – «Левада-центр» – був змушений вибачитися за помилку в опитуванні про ставлення росіян до президента Росії Володимира Путіна. Згідно з опитуванням, опублікованим 13 грудня, у 29% росіян погіршилося ставлення до президента країни. Однак у «Левада-центрі» заявили, що ці дані помилкові, і ця цифра дорівнює 14%. «Помилка викликана тим, що в самій анкеті позитивні варіанти відповідей («покращилося») і негативні варіанти відповідей («погіршилося») періодично змінюють своє положення», – так виправдовувався директор центру Лев Гудков.

Також повідомлялось, що редакція впливової британської газети The Times, аналізуючи все сказане Путіним під час великої підсумкової прес-конференції, зробила висновок: Путін слабший, ніж здається.