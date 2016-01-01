За рік у боях на Донбасі загинуло понад 200 бійців української армії
- 26 Грудня, 11:51
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Кількість втрат у 2016 році: бойових – 211, небойових – 256
Бойові втрати української армії у 2016 році становили 211 військовослужбовців. Про це йдеться у відповіді управління зв'язків з громадськістю ЗСУ на запит «ВВС Україна».
«Кількість втрат у 2016 році: бойових – 211, небойових – 256», – зазначається у повідомленні.
В управлінні також розповіли про втрати техніки: «Протягом 2016 року внаслідок бойових пошкоджень втрати озброєння та військової техніки у Збройних силах України становлять понад 100 одиниць».
Водночас у нинішньому році контракт з армією підписало близько 7,5 тис. осіб.
Також українська армія отримала 1 тис. одиниць нового (модернізованого) озброєння та військової техніки й ще близько 700 одиниць було відремонтовано й повернуто Збройним силам.
Нагадаємо, 6 грудня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що від початку конфлікту на Донбасі загинуло 3064 представників усіх силових структур, з них 2636 – військовослужбовці. З цієї кількості бойові втрати – 2148 осіб.
Серед причин небойових втрат: захворювання, ДТП, отруєння (зокрема й алкоголем), нещасні випадки, самогубства та умисні вбивства.