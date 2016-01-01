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    За тиждень у бойовиків 18 «двохсотих» і 38 «трьохсотих»

    • 26 Грудня, 11:16
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    У бойовиків збільшилась кількість загиблих і травмованих військовослужбовців

    За минулий тиждень внаслідок спроб противника зайняти нові позиції на «Світлодарському виступі» та порушень під час транспортування зброї і боєприпасів, незадовільних умов служби і медичного забезпечення збільшилась кількість загиблих і травмованих військовослужбовців з’єднань і частин російсько-окупаційних військ на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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    «У період 19-25 грудня ц.р. втрати противника склали: 18 військовослужбовців вбитими та 38 пораненими», - йдеться у повідомленні.

    ГУР уточнює, що у складі 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ троє військовослужбовців вбито та п’ять поранено. У складі 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ поранено одного військовослужбовця. У складі 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК 15 військовослужбовців вбито та 32 поранено.
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