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    За «законом Савченко» на свободу вийшли вже 7,7 тис. злочинців

    • Сьогодні, 14:01
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    <p>Засуджені, які вийшли на свободу за &laquo;законом Савченко&raquo;</p>

    Засуджені, які вийшли на свободу за «законом Савченко»

    За «законом Савченко» із СІЗО звільнено близько 1 400 осіб

    Станом на 27 січня, вийшли на свободу за так званим «законом Савченко» понад 7,7 тис. ув'язнених. Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

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    Ці особи відбували покарання у в'язницях за злочини проти основ національної безпеки (3 людини), навмисне вбивство (852 людини), навмисне тяжке тілесне ушкодження (528 людей), злочини, пов'язані з наркотиками (689 людей), розбої (1 122 людини), грабежі (925 людей), крадіжки (1 587 людей), хуліганство (65 людей) й інші злочини.

    Окрім того, за «законом Савченко» із СІЗО звільнено близько 1 400 осіб.

    Раніше Верховна Рада відмовилася скасувати застосування «закону Савченко» до засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини.

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