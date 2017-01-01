  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Загиблий у Сирії російський розвідник раніше воював на Донбасі

    • Сьогодні, 17:10
    • Розсилка

    Вадим Магамуров брав участь у бойових діях на території окупованої Донецької області у 2014 році

    Один із загиблих російських військових у Сирії раніше воював на Донбасі.

    Як передає російський «Коммерсантъ», вже наступного дня після ліквідації російських військових у Сирії в соціальних мережах почали повідомляти про одного із загиблих – 31-річного старшого лейтенанта Вадима Магамурова. 

    «Я не знаю деталей, нам розповіли лише, що вони виїхали на завдання і потрапили під обстріл», – розповів двоюрідний брат Ільшат Магамуров.

    «16 лютого мені написали товариші по службі і сказали, що Вадима більше немає в живих. Він їздив туди двічі. Наскільки я знаю, він потрапив під кулеметний вогонь противника і загинув. Служив він останнім часом на посаді начальника розвідки», – повідомив місцевому виданню E1.RU друг загиблого Эльнар Садиров. 

    Він також додав, що подружився із загиблим Магамуровим ще в 2014 році в Донецьку. На запитання видання, що там робив російський розвідник, його друг відмовився відповідати. Але двоюрідний брат загиблого підтвердив, що в 2014 році Вадим Магамуров брав участь у бойових діях на території окупованої Донецької області.

    4eff7bf7091af705b48a935acc3d730c

    Варто зазначити, що анкета загиблого є на сайті «Миротворця».

    Сьогодні міністерство оборони Росії повідомило, що внаслідок підриву автомобіля під сирійським містом Хомс 16 лютого загинуло четверо російських військовослужбовців.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ДНР Сирія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ