Загиблий у Сирії російський розвідник раніше воював на Донбасі

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Вадим Магамуров брав участь у бойових діях на території окупованої Донецької області у 2014 році

Один із загиблих російських військових у Сирії раніше воював на Донбасі.

Як передає російський «Коммерсантъ», вже наступного дня після ліквідації російських військових у Сирії в соціальних мережах почали повідомляти про одного із загиблих – 31-річного старшого лейтенанта Вадима Магамурова.

«Я не знаю деталей, нам розповіли лише, що вони виїхали на завдання і потрапили під обстріл», – розповів двоюрідний брат Ільшат Магамуров.

«16 лютого мені написали товариші по службі і сказали, що Вадима більше немає в живих. Він їздив туди двічі. Наскільки я знаю, він потрапив під кулеметний вогонь противника і загинув. Служив він останнім часом на посаді начальника розвідки», – повідомив місцевому виданню E1.RU друг загиблого Эльнар Садиров.

Він також додав, що подружився із загиблим Магамуровим ще в 2014 році в Донецьку. На запитання видання, що там робив російський розвідник, його друг відмовився відповідати. Але двоюрідний брат загиблого підтвердив, що в 2014 році Вадим Магамуров брав участь у бойових діях на території окупованої Донецької області.

Варто зазначити, що анкета загиблого є на сайті «Миротворця».

Сьогодні міністерство оборони Росії повідомило, що внаслідок підриву автомобіля під сирійським містом Хомс 16 лютого загинуло четверо російських військовослужбовців.