Четверо російських військових загинули у Сирії

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Поранення дістали ще двоє російських військових

У Сирії внаслідок вибуху автомобіля загинуло четверо російських військових. Це сталося ще 16 лютого. Про це повідомили сьогодні в міноборони РФ, передає «Інтерфакс».

«Внаслідок підриву четверо військовослужбовців загинули, ще двоє дістали поранення. За їхнє життя борються російські військові медики», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що автомобільна колона сирійських військ, у якій був автомобіль з російськими військовими радниками, виходила з району аеродрому «Тияс» у напрямку міста Хомс.

Радіокерований снаряд в автомобілі російських військових спрацював після того, як колона проїхала близько 4 км.

Нагадаємо, у Сирії влітку 2016 року загинув капітан артилерійських військ з Татарстану Марат Ахметшин. Раніше повідомлялося про щонайменше 23 російських військовослужбовців, загиблих під час операції в Сирії.

У грудні 2016 року стало відомо, що військовий з Кабардино-Балкарії Едуард Сокуров загинув 1 жовтня 2015 року – в першу добу після того, як було оголошено про початок спецоперації.