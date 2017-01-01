Загострення під Маріуполем: в бою загинули двоє українських бійців

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Семеро військовослужбовців зазнали поранень

Сьогодні в результаті загострення ситуації на Маріупольському напрямку загинули два українських військовослужбовця

Про це в ефірі каналу «112 Україна» заявив речник прес-центр штабу АТО Сергій Жмурко.

Він зазначив, що терористи випустили по позиціям української армії 40 снарядів 152-го калібру, 40 снарядів 122-го калібру та здійснили 65 пострілів з «Градів».

«За уточненою інформацією, 7 військовослужбовців зазнали поранень і два військовослужбовця – загинули», - наголосив Жмурко.

Раніше повідомлялося, що сьогодні під Маріуполем тривають важкі бої. Ворог застосовує танки та системи «Град».



