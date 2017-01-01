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    Загострення під Маріуполем: в бою загинули двоє українських бійців

    • Сьогодні, 16:08
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    Семеро військовослужбовців зазнали поранень

    Сьогодні в результаті загострення ситуації на Маріупольському напрямку загинули два українських військовослужбовця

    Про це в ефірі каналу «112 Україна» заявив речник прес-центр штабу АТО Сергій Жмурко.

    Він зазначив, що терористи випустили по позиціям української армії 40 снарядів 152-го калібру, 40 снарядів 122-го калібру та здійснили 65 пострілів з «Градів».

    «За уточненою інформацією, 7 військовослужбовців зазнали поранень і два військовослужбовця – загинули», - наголосив Жмурко.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні під Маріуполем тривають важкі бої. Ворог застосовує танки та системи «Град».


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