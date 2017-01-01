Під Маріуполем йдуть важкі бої: сунуть ворожі танки та «Гради»

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Внаслідок боїв у районі Водяного загинув військовий, восьмеро поранені - штаб АТО

Під Маріуполем проросійсько-терористичні війська стріляють по позиціях українських морпіхів з усього, що є. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив центр волонтерів «People's Project».

«За попередніми даними, повністю знищили ворожий опорний пункт разом із терористами. Ворог посилює артобстріл й переніс вогонь на вже колишні власні позиції. У зону бою сунуть ворожі танки», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу волонтери фонду «Повернись живим» повідомляють, що бої на Маріупольському напрямку не припиняються: ворог інтенсивно продовжує обстріл наших передових позицій з крупнокаліберних мінометів та ствольної артилерії.

«Є підтвердження, що близько 12:00 терористи застосували реактивні системи залпового вогню «Град», - розповіли волонтери, додавши, що, за непідтвердженою інформацією, є поранені серед ЗСУ.

«Під Маріуполем зранку сильний бій. Велком у 2014 рік. Хочеться помилитися, але начебто все дуже серйозно. З нашого боку є поранені», - пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Серж Марко.

У штабі АТО заявили, що Водяне перебуває під обстрілами «Градів». Зазначається, що позиції українських військ у районі населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку, були обстріляні окупантами із застосуванням РСЗВ БМ-21 «Град», 152-мм та 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів.

«За попередньою інформацією, внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинув військовослужбовець, ще 8 українських захисників отримали поранення», - розповіли у прес-центрі штабу АТО.

Як повідомили у Міноборони, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено і травмовано 5 українських військових.