Західне видання прогнозує нову «газову війну» для України та Росії

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AFP 2016, Sergei Supinsky

DW: Україні вистачить газу до кінця зими, якщо в січні-лютому не вдарять морози

Запаси газу в українських підземних газосховищах напередодні нового року скоротилися майже до 12 мільярдів кубометрів. Цього може бути достатньо до кінця опалювального сезону, якщо в січні-лютому не вдарять сильні морози, про це повідомив у інтерв'ю DW голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко.

«Але в разі двадцятиградусних морозів протягом декількох тижнів Україні знадобиться не менше 17 мільярдів кубометрів газу для внутрішніх споживачів і безперебійного транзиту в ЄС», – зазначив експерт.

Нафтогаз України заявив, що не купуватиме російський газ до кінця нинішнього опалювального сезону і очікуваного в березні вердикту Стокгольмського арбітражу. Позов української сторони передбачає компенсацію за відмову російського партнера від перегляду газової ціни за контрактом купівлі-продажу обсягом 18,1 мільярда доларів, а по транзитному контракту ще на 10,2 мільярда доларів.

Російський Газпром висунув зустрічний позов за невиконання українською стороною контрактних зобов'язань. Ця суперечка став причиною того, що газові переговори 9 грудня за участю Єврокомісії, України і Росії не принесли результатів. «Сторони лише підтвердили свої позиції, а Єврокомісія отримала запевнення в тому, що Україна і Росія будуть дотримуватись своїх зобов'язань з постачання і транзиту газу в країни ЄС», –зазначив заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

16 грудня глава Газпрому Олексій Міллер спрогнозував подальше зростання ціни газу через підвищення цін на нафту на світових ринках. Він попередив, що його компанія має право обмежити поставки в разі незаконного відбору Україною частини транзитного газу.

Нафтогаз України розцінив цю заяву, як «підготовку Росією нової газової кризи» і спроби перекласти відповідальність за недопоставку газу європейським споживачам на Україні, як це вже було в 2006 і 2009 роках.

У свою чергу прес-служба Укртрансгазу, який здійснює транзит в ЄС 12 грудня звинуватила Газпром у «недотриманні параметрів тиску газу на російських прикордонних газовимірювальних станціях». За даними Укртрансгазу, за 30 днів листопада контрактний тиск на газовимірювальній станції Писарівка витримувалися тільки 12 днів, а на станції Суджа стабільно були нижче контрактних умов.

Українські експерти вважають досягнуті в Брюсселі домовленості нестабільними і не виключають того, що при першій кризі вони можуть бути порушені усіма трьома сторонами. «Якщо вдарять морози, Газпрому доведеться знизити тиск в магістральних газопроводах, щоб задовольнити потреби російських споживачів. У свою чергу українська автоматика обмежуватиме транзит російського газу, щоб не залишити без газу споживачів України, що призведе до дефіциту транзиту газу в країни ЄС », –попередив Сергій Дяченко.

За словами Дяченка, Москва домагається від Києва не тільки відновлення закупівель російського палива, але і сплати вартості того газу, який вона постачає на непідконтрольні Києву території Донбасу.