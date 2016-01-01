Західні ЗМІ назвали Сирію «другою» Україною

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Reuters

Українське суспільство вважає сирійську епопею продовженням війни в їх країні, - Deutsche Welle

Видання Deutsche Welle порівняло ситуацію у Сирії із військовим конфліктом на сході України, а реакцію українського суспільства на загибель Ту-154 – послідовною і спричиненою політикою Кремля.

«Російське суспільство бачить, що відбувається у відносинах з Україною і операцію в Сирії як дві не пов'язаних між собою проблеми. Українське суспільство вважає сирійську епопею продовженням війни в їх країні, логічним наслідком всієї політики Кремля», –пише видання.

Як повідомляє видання, українці асоціюють себе із жителями Алеппо і бачать в протестуючих сирійських бойовиках свого роду далеких союзників.

«Варто згадати, що початок конфлікту з Україною ознаменувався масовими антивоєнними демонстраціями в Москві. А з приводу операції в Сирії жодної порівнянної за масштабами масової акції протесту не було», – зазначає Deutsche Welle.

Нагадаємо, операція із фактично знищення сирійського міста Алеппо завершилася ще у середині грудня. Про це повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Рудськой.

Рудськой також наголосив, що так зване звільнення Алеппо «створило всі умови для мирного врегулювання конфлікту в Сирії.

«Вважаємо, що з виведенням збройних формувань з Алеппо і завершенням операції з його звільнення створено всі умови для мирного врегулювання конфлікту в Сирії», – сказав він.

За словами Рудського, останні місяці показали, що уряд Сирії «готовий піти на багато що для того, щоб на сирійській землі запанував мир».

Наразі останні мирні мешканці та повстанці покинули райони східного Алеппо. В результаті сирійський уряд повертає контроль над містом, що має для нього стратегічне значення.