Західні ЗМІ прогнозують, що Москва продовжить подальшу політико-економічну дестабілізацію України

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фото: vidomosti-ua.com

Більшість експертів не передбачає у 2017 році спалаху відкритого конфлікту з Росією

У 2017 році в Україні не буде відкритого протистояння із Росією, проте Путін поглибить свій вплив іншими методами, серед яких політико-економічна дестабілізація українського суспільства. Про це у своєму огляді пише польське видання Defence24.

«Кремль просто змінив пріоритети: президентські вибори у Франції або парламентські вибори в Німеччині в стратегічному плані виглядають важливіше, ніж конвенціональна війна, яка спричинила б великі витрати і могла б заново згуртувати західні країни. Слід, однак, наголосити, що, за всіма прогнозами, триватимуть обмежені воєнні дії з використанням так званої міліції «народних республік» (а не регулярних підрозділів російської армії) – це дієве знаряддя для дестабілізації ситуації в Києві і сильна карта у переговорах із Заходом», – пише Defence24.

Замість відкритого конфлікту в Україні триватиме політико-економічна дестабілізація.

«Варто додати, що Український інститут майбутнього вважає найвірогіднішим такий сценарій, в якому один за одним підуть зближення Путіна і Трампа, складний діалог про новий розподіл сфер впливу, посилення тиску на Україну з виконання Мінських угод, зменшення фінансової допомоги Києву з боку США, часткове скасування санкцій проти РФ за конфлікт на Донбасі, а потім де-факто визнання приєднання Криму», – пише видання.

Проте видання враховує у своєму огляді й варіанти того, що Росія зменшить свою увагу до України.

«Єдиний фактор, який може змінити ситуацію, – це події на лінії Москва – Пекін – Вашингтон і початок якогось нового етапу суперництва між ними, яке змусить Кремль переорієнтувати свою увагу, наприклад, на регіон Північного полюса або Тихий океан», – пише Defence24.