Bellingcat обнародував докази обстрілів України з території Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доповідь «Неоголошена війна Путіна: Російські артилерійські удари по території України влітку 2014 року» опублікована на сайті організації

Дослідницький проект Bellingcat представив нову доповідь про артилерійський обстріл української території з боку Росії влітку 2014 року.

Доповідь «Неоголошена війна Путіна: Російські артилерійські удари по території України влітку 2014 року» опублікована у вівторок на сайті організації.

«Війну на сході України часто називають «громадянською війною» або «внутрішнім конфліктом». Проте така оцінка не відповідає наявним у відкритому доступі даним. Влітку 2014 року Україна і США відкрито заявляли про участь в конфлікті російської армії», - йдеться в доповіді.





У Bellingcat нагадали, що згодом було опубліковано кілька доповідей, що підтвердили ці заяви, довели факти присутності і загибелі російських військовослужбовців на сході України, а також наявність на території України російської військової техніки.

«Ця доповідь є докладним вивченням дотепер недостатньо розглянутого аспекту військового втручання Росії в цей конфлікт: артилерійських ударів по території України влітку 2014 року. У попередніх доповідях доведено кілька випадків таких атак, проте в них не був продемонстрований їх загальний масштаб. У цій доповіді зроблена спроба повністю задокументувати російські артилерійські удари по території України влітку 2014 року за допомогою відкритих джерел», - зазначили автори документа.

«Ми вивчили всю прикордонну територію в зоні конфлікту на предмет наявності потенційних вогневих позицій і місць артилерійського обстрілу. Нам удалося виявити сотні місць, що мають відношення до предмету дослідження», - зазначають автори доповіді.

Зокрема, в ході роботи над доповіддю його авторам удалося встановити наступне:

- артилерійські частини Збройних сил Російської Федерації завдали принаймні 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року. Крім того, вдалося встановити ще 130 вірогідних артилерійських позицій;

- 408 зон ураження від артвогню на території України в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинають українсько-російський кордон. 127 з них знаходяться в межах трьох кілометрів від кордону;

- судячи з загальної кількості воронок, влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України.

За даними авторів доповіді, брак наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, використовувані в звіті, означають, що ці цифри є нижньою межею оцінки дійсного числа атак. Цілком імовірно, що атак було значно більше, ніж 149. Про це говорить і наявність ще 130 вірогідних артилерійських позицій.

Крім того, як наголошується в доповіді, можна встановити наступне:

- артилерійські удари російських Збройних сил з території Росії почалися в липні 2014 року. Їх частота і масштаб зросли в серпні і вересні 2014 року;

- сліди артилерійських ударів через кордон можна знайти на всій прикордонній території зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях.

«Висока частота, широка розгалуженість і великий масштаб артилерійських ударів, які розглянули в цій доповіді, не дозволяють вважати їх випадковістю або дії без наказу. Таким чином, ці атаки можна вважати виключно актом військових дій Російської Федерації проти України», - зазначають експерти Bellingcat.

Вони також наводять короткий огляд методів, використаних у ході аналізу, і розбір одного з прикладів, наведених у повному тексті доповіді.